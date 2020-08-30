Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ прибули до Німеччини на міжнародні навчання Combined Resolve

Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України прибули до Німеччини на міжнародні навчання Combined Resolve XIV.

«Днями до навчального центру «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США, що у Німеччині, прибув особовий склад та техніка підрозділів Збройних Сил України, які братимуть участь у Міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону «OPFOR», – повідомили в ЗСУ.

При цьому рота 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону – сили «BLUEFOR». У ЗСУ розповідають, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

У навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.