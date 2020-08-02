У Москві попри заборону на масові заходи влада провела багатотисячний забіг

У неділю, 2 серпня, в Москві і низці інших міст Росії, незважаючи на обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу, влада організувала масовий напівмарафон.

У столиці Росії, за офіційними даними, на участь у забігу подали заявку близько 17 тисяч осіб, у Петербурзі в забігу брали участь близько 8 тисяч.

В обох містах при цьому діє заборона на масові заходи – зокрема, на проведення мітингів і пікетів. За останні місяці поліція затримала і заарештувала декілька сотень людей під час політичних акцій, посилаючись на епідеміологічні обмеження.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що заборону на масові заходи у столиці не знімуть принаймні до кінця серпня. Однак для напів марафону зробили виняток.

У свою чергу міністр спорту Росії Олег Матицин заявив, що пандемія коронавірусу Росії подолана і «свято бігу знаменує цю перемогу». Матицин подякував уряду Москви за організацію напівмарафону.

У той же час глава «Росспоживнагляду» Анна Попова розповіла в неділю про зростання захворюваності COVID-19 в п'яти регіонах Росії. Про які саме регіони йде мова – вона не уточнила.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Росії станом на 2 серпня виявили майже 850 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Це четвертий показник у світі. Померли 14 104 людини, одужали майже 649 тисяч пацієнтів.