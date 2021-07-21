Навчання «Козацька булава»: активна фаза і unique Borscht від Клопотенка

На базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів у рамках міжнародних українсько-британських військових навчань «Козацька булава – 2021» (Cossack Mace 2021) триває активна фаза проведення навчань, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

Зокрема, анонсовано в фейсбуці СВ ЗСУ, 23 липня відбудеться проведення одного з етапів навчань «Козацька булава – 2021»: українсько-британські підрозділи відпрацюють наступальні дії й подолають водну перешкоду, окрім цього, відбудуться рейдові дії.

Головна мета навчань – демонстрація взаємосумісності за стандартами НАТО шляхом зміцнення відносин між ЗС України і ЗС Великої Британії, об’єднаного планування і спільного виконання операцій, нагадали військові.

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У перебігу навчань відбуваються не тільки військові маневри, а й культурний обмін. Як повідомили в Сухопутних військах, у неділю, в «День культури», до цього долучився відомий і талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко. Він запропонував допомогти у приготуванні страв і поділився власним унікальним рецептом борщу (в англійському тексті: his unique Borscht recipe).

«Відповіддю», мовиться в повідомленні, стала традиційна шотландська страва haggis, із соусом із брукви й картоплі neeps and tatties, у виконанні британського військового шефкухаря, ім’я якого навели як капрал Вейк.

Міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021» тривають із 12 по 24 липня під загальним керівництвом командувача Сухопутних військ ЗС України генерала-полковника Олександра Сирського. Участь у навчаннях беруть близько 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів (Україна, США, Велика Британія, Канада, Швеція).