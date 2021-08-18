Завершується формування органів Національної соціальної сервісної служби – Лазебна

В Україні на сьогодні почали роботу 21 з 24 територіальних органів Національної соціальної сервісної служби України, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Національна соціальна сервісна служба повністю замінить існуючу систему соціального захисту. Саме Нацсоцслужба тепер слідкуватиме за правильністю та законністю призначення соціальних виплат та дотриманням прав дітей. Вона має забезпечити єдині високі стандарти надання соціальних послуг на всій території України», – сказала Лазебна.

За її словами, Нацсоцслужба перевірятиме правильність обчислення розміру допомоги чи субсидії, контролюватиме дотримання строків виплат. При цьому Служба не буде займатися перевірками добробуту отримувачів допомоги, всі перевірки відбуватимуться в електронному форматі з використанням державних баз даних.

Очікується, що Нацсоцслужба буде адміністратором єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Національна соціальна сервісна служба України була створена постановою уряду у серпні минулого року, її очолив Владислав Машкін.