У Мінсоцполітики повідомили, що відправили у регіони понад 1 млрд грн на перепризначені субсидії

Міністерство соціальної політики повідомило, що направило в регіони 1,1 мільярда гривень для виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, перепризначені за новими правилами.

«До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень та червень 2021 року», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Повідомляється, що до кінця поточного тижня кошти будуть переведені на рахунки одержувачів у банківських установах та «Укрпошті» для проведення виплат. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплату проведуть до кінця поточного місяця.

Раніше Мінсоцполітики повідомило, що органи соцзахисту населення провели перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років. Також повідомлялося, що в окремих містах перепризначення субсидії на наступний період було проведене не в повному обсязі – це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату комірного.

У квітні уряд зробив жорсткішими вимоги при наданні житлових субсидій. Були переглянуті окремі критерії майнового і матеріального стану при наданні житлових субсидій, зокрема здійснення дороговартісних покупок, наявності рухомого й нерухомого майна, депозитів тощо.