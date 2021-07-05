Житлові субсидії за травень-червень будуть виплачені найближчим часом – Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики України запевнили, що «найближчим часом» громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень-червень поточного року у повному обсязі.

«Органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років. Наразі Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, оскільки вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на місяць.

Раніше Мінсоцполітики повідомляло, що субсидії автоматично призначать понад 2,5 мільйонам одержувачів.

У квітні уряд зробив жорсткішими вимоги при наданні житлових субсидій. Були переглянуті окремі критерії майнового і матеріального стану при наданні житлових субсидій, зокрема здійснення дороговартісних покупок, наявності рухомого й нерухомого майна, депозитів тощо.