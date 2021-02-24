Гана першою у світі отримала партію вакцини за програмою COVAX

У середу, 24 лютого, Гана стала першою країною у світі, куди прибула партія вакцини за програмою COVAX. Про це повідомили у ЮНІСЕФ.

«Це знаменний момент, оскільки поява вакцин проти COVID-19 в Гані має вирішальне значення для припинення пандемії. Єдиний вихід з цієї кризи – зробити щеплення доступними для всіх. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримують механізм COVAX для швидкої і справедливої доставки безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 в усі країни», – йдеться у спільній заяві ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Гана отримала 600 тисяч вакцин AstraZeneca / Oxford, ліцензованої Інститутом сироватки Індії.

«Ці поставки також представляють собою початок найбільшої в історії операції із закупівлі та постачання вакцин. Центр COVAX планує доставити цього року близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19. Це безпрецедентна глобальна спроба забезпечити всім громадянам доступ до вакцин», – мовиться у повідомленні.

Програма COVAX – це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом.