COVAX відправить вакцини у зони конфлікту в рамках угоди з Johnson & Johnson

За посередництва США компанія Johnson & Johnson (J&J) та програма обміну вакцинами COVAX уклали году на постачання вакцини COVID-19 людям, які живуть у зонах конфліктів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про угоду 10 листопада на відкритті віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн світу, скликаної Вашингтоном щодо пандемії COVID-19.

«Ми повинні гарантувати, що люди, які не можуть бути охоплені державними кампаніями вакцинації, не залишаться поза увагою наших зусиль. Їх також треба захистити», – сказав Блінкен.

Угода передбачає, що дози вакцини J&J можуть поширюватися в зонах конфлікту не урядовими організаціями, а іншими організаціями, які в минулому були обмежені в такому праві.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) привітав це рішення, назвавши його «позитивним кроком».

COVAX – програма, підтримувана ООН, і призначена для більш рівномірного розподілу вакцин по всьому світу. За умовами угоди 300 тисяч доз одноразової вакцини J&J будуть доступні гуманітарним працівникам та миротворцям ООН.

Даних щодо загальної кількості доз, які будуть доставлені в конкретні зони конфлікту чи країни, поки немає.