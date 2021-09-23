Україна отримала морозильники для вакцин від COVID-19 в межах COVAX – Ляшко

Цього тижня в рамках ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Морозильні камери з діапазоном температур від -40°C до -86°C виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров’я України. Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C», – повідомили у МОЗ.

Віктор Ляшко зазначив, що в найближчі місяці Україна очікує на щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech, тому потрібно більше обладнання для «логістичних ланцюгів».

За повідомленням МОЗ, зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

У відомстві кажуть: Україна продовжить і надалі отримувати вакцини від COVID-19 у рамках COVAX. На сьогодні 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках COVAX.

Ініціатива COVAX спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу.