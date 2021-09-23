Кількість нових хворих на COVID-19 за минулу добу перевищила 7 тисяч – МОЗ

Протягом доби 22 вересня в Україні виявили 7 866 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 667 дітей та 175 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 070 людей, 123 хворих померли, 2 306 – одужали.

«За добу протестовано методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742 осіб», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 370 425 людей, померли – 55 284.