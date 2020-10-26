Дослідження Microsoft: компанії не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу

Керівники й працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після пандемії, йдеться в дослідженні компанії Microsoft, яке є в розпорядженні Радіо Свобода.

«Дослідження показало, що керівники й працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії. Однак через відмову від роботи в офісі з 9 до 18 багато команд відчувають себе менш згуртованими. В результаті індивідуальна продуктивність працівників зростає, але спостерігається зниження рівня інновацій і креативності», – розповіли в Microsoft.

88% керівників бізнесів очікують більш змішаного робочого графіка в довгостроковій перспективі. Згідно з опитуванням, 95% лідерів кажуть, що інновації та гнучкість – головний пріоритет трансформації.

У 2019 році 56% керівників вважали, що їхні компанії використовують інноваційні продукти і послуги. У 2020 році таких 40%.

61% менеджерів вважає, що вони не навчилися ефективно делегувати повноваження віртуальним командам.

Компанія Microsoft провела опитування серед 9 тисяч співробітників і керівників бізнесу в 15 країнах Європи спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School.