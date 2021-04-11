Київ та 12 областей перебувають у «червоній зоні» – МОЗ

Київ та 12 областей перебувають у «червоній зоні», повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на 11 квітня у «червоній зоні» залишаються Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Найвищий рівень госпіталізацій 10 квітня спостерігався на Хмельниччині (майже 127 хворих на 100 тисяч населення), Житомирщині (105) та в Києві (103).

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 853 249 людей, летальних випадків – 37 014.