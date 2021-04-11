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11 квітня 2021, Київ 15:56
Новини | Коронавірус

Київ та 12 областей перебувають у «червоній зоні» – МОЗ

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 853 249 людей, летальних випадків – 37 014

Київ та 12 областей перебувають у «червоній зоні», повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на 11 квітня у «червоній зоні» залишаються Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Найвищий рівень госпіталізацій 10 квітня спостерігався на Хмельниччині (майже 127 хворих на 100 тисяч населення), Житомирщині (105) та в Києві (103).

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 853 249 людей, летальних випадків – 37 014.

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