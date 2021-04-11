В Україні виявили 12 112 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 12 112 нових випадків COVD-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За його словами, госпіталізували 4 694, одужали 5 034, летальних випадків – 235.

За добу здійснили 72 551 тестування, зокрема 34 461 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Загалом за весь час пандемії захворіли 1 853 249 людей, летальних випадків – 37 014.

Степанов повідомив, що 10 квітня в Україні щеплення зробили 4 048 людей. З початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували 377 050 людей.