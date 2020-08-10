COVID-19: в окупованому Криму зафіксували новий антирекорд 

За минулу добу, 9 серпня, в окупованому Росією Криму виявили 48 хворих на коронавірусну інфекцію, повідомляє російський голова Криму Сергій Аксьонов. Це новий добовий антирекорд, минулого тижня в один із днів фіксувалося 39 випадків.

За даними фактичної влади, всього на цей момент у Криму зареєстровано 1517 випадків COVID-19, померли 17 пацієнтів.

Всього з початку року в окупованому Севастополі на COVID-19 захворіла 381 людина, одужали 312, померли 11.

Дані російської влади Криму про захворюваність не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, включно з інфікуванням серед російських військових і спецслужб.

На підконтрольній українській владі території країни 9 серпня зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксували 81 957 випадків коронавірусної хвороби. Одужали 44 359 людей, 1 922 – померли.

Кількість захворілих на COVID-19 у світі наближається до 20 мільйонів.