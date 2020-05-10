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10 травня 2020, Київ 11:33
Новини | Міжнародні

У Росії вперше від початку епідемії кількість хворих на COVID-19 перевищила за добу 11 тисяч

Коронавірус інфікував майже 210 тисяч росіян

Кількість інфікованих коронавірусом в Росії від початку спалаху захворювання наблизилося до 210 тисяч. Вперше з початку епідемії за добу виявлено понад 11 тисяч хворих, повідомив оперативний центр з боротьби із розповсюдженням коронавірусної інфекції в Росії.

Повідомляється, що на сьогодні в Росії одужали понад 34 тисячі людей, 1915 – померли.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 10 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі складає понад 4 мільйони, більш ніж 1 мільйон 300 тисяч людей одужали, понад 279 тисяч – померли.​

Коротко про нове довкола COVID-19 – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 – відео

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