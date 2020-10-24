У ЗСУ на COVID-19 хворіють 1 317 людей

У Збройних силах України станом на 24 жовтня на COVID-19 хворіють 1 317 людей. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

За минулу добу виявили 131 новий випадок інфікування.

Одужали за час пандемії 3608 людей, померли – 14.

«На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 357 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 46 осіб», – мовиться у повідомленні.

За час епідемії на території України підтвердили 337 410 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 289 людей, одужали – 139 755.