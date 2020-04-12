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12 квітня 2020, Київ 11:22
Новини | Коронавірус

Ляшко: 82% померлих після COVID-19 мали супутні захворювання

Ляшко: аналізуючи динаміку смертності, 82% мали супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень

82% померлих після COVID-19 мали супутні захворювання, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Аналізуючи динаміку смертності, 82% мали супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб були поєднані захворювання. Усе це після приєднання до цих хронічних хвороб коронавірусної хвороби призводить до того, що ми відмічаємо ускладнення, які є несумісні з життям», – сказав Ляшко на брифінгу.

Станом на ранок 12 квітня в Україні виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.

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