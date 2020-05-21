До України привезли 23 тонни гуманітарного вантажу з Азербайджану для боротьби з COVID-19 – ОП

До України прибули 23 тонни гуманітарного вантажу з Азербайджану для боротьби з COVID-19, повідомив Офіс президента.

«Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, зокрема, включає: 100 тисяч медичних масок, 5 тисяч захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання», – заявили в Офісі президента.

Про гуманітарну допомогу президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час телефонної розмови 26 березня 2020 року.

Станом на ранок 21 травня в Україні виявили 19 706 хворих на COVID-19, з них 6 227 пацієнтів одужали, 579 – померли.