ДПСУ: з 1 вересня туристи, які летять до Єгипту, повинні будуть здавати тест на COVID-19

З 1 вересня туристи, які летять до Єгипту, повинні будуть здавати ПЛР-тест на COVID-19, повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники посилаються на прем’єра Єгипту Мустафу Мадбулі. Той заявив, що Єгипет вимагатиме від туристів негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових виявлених випадків коронавірусної хвороби. Станом на ранок 20 серпня число хворих сягнуло 98 537. У Єгипті виявили 96 914 випадків COVID-19.