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13 вересня 2020, Київ 23:32
Новини | Міжнародні

Залишатися в радіусі 500 метрів від дому: Ізраїль оголосив локдаун на три тижні через COVID-19

Нетаньягу: ми досягли рішення про жорсткий план на три тижні з опцією продовження

Ізраїль оголосив локдаун на три тижні на тлі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19.

«Сьогодні під час засідання уряду ми досягли рішення про жорсткий план на три тижні з опцією продовження», – заявив прем’єр Біньямін Нетаньягу під час телевізійного звернення.

Локдаун триватиме під час сезону єврейських свят і включатиме вимогу до жителів залишатися в радіусі 500 метрів від їхніх домівок, закриття шкіл та торговельних центрів. Аптеки та супермаркети залишатимуться відкритими.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, в Ізраїлі виявили 153 759 випадків COVID-19. Цього тижня в країні зафіксували спалах захворюваності: із 7 до 12 вересня кількість нових випадків хвороби сягнула 22 тисяч.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

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