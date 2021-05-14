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14 травня 2021, Київ 08:38
Новини | Коронавірус

Україна перебуває на восьмому місці у світі за кількістю смертей від COVID-19

Упродовж 12 травня в Україні виявили 346 померлих унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом

Україна перебувала на другому місці в Європі та на восьмому місці у світі за кількістю смертей від коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані порталу Worldometer.

Упродовж 12 травня в Україні виявили 346 померлих унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом.

Більше смертей зафіксували в Індії (3 999), Бразилії (2 340), США (762), Колумбії (499), Аргентині (447), Перу (418) та Росії (392).

За весь час пандемії в Україні виявили 2 135 886 випадків COVID-19, 47333 – померли.

Нове довкола COVID-19 (відео)
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Нове довкола COVID-19 (відео)

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