Поліція розповіла про нові кримінальні провадження через підробку COVID-документів

У Нацполіції повідомили, що за минулий тиждень поліція розпочала 52 кримінальних провадження щодо виготовлення та використання фальшивих документів про вакцинацію та COVID-тестів.

Згідно з повідомленням, 17 особам повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення.

«Наразі поліцейські скерували до суду 27 обвинувальних актів за фактами підроблення та використання COVID-документів», – йдеться у повідомленні.

Також в поліції повідомили, що в період з 28 грудня до 3 січня на території аеропорту «Бориспіль» 19 осіб надали документи про вакцинацію з ознаками підробки.

«Всього з початку карантину складено 122 672 адмінпротоколи. Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 - 6149. Всього з початку карантину – 505 926 постанов», – йдеться у повідомленні.

За підроблення та збут таких документів передбачена відповідальність у вигляді штрафу, арешту, обмеження або позбавлення волі.