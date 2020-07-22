Кличко повідомив про 132 нових хворих на COVID-19 у Києві

За добу 21 липня в Києві зареєстрували 132 нових випадки інфікування коронавірусом, 14 серед них є дітьми. Про це столичний міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

«Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. На сьогодні в Києві вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – відзначив Кличко.

За останню добу до лікарень столиці госпiталiзували 20 пацієнтів. Решта інфікованих перебувають на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу одужали 66 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 2521 киянин.

За час пандемії коронавірус забрав життя 128 людей у Києві.