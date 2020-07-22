Трамп попередив про погіршення ситуації з COVID-19 у США

Президент США Дональд Трамп попередив, що ситуація з пандемією коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах погіршиться. Про це керівник американської держави заявив 21 липня на першому від квітня брифінгу в Білому домі на тему COVID-19.

Водночас Трамп вказав на описав прогрес у пошуку вакцин та методів лікування і додав, що деякі райони Сполучених Штатів «працюють дуже добре». Також Трамп закликав американців носити маски, що є зміною в позиції президента, який місяцями відмовлявся агітувати за це. Трамп тепеер каже, що маски «мають вплив».

Уперше з 10 червня за минулу добу COVID-19 забрав понад 1000 життів у США.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 липня є майже 15 мільйонів інфікованих, понад 616 тисяч людей померли, понад 8 мільйонів 467 тисяч одужали.