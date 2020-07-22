Рак і COVID-19: доктор хвилюється, що пацієнти уникають лікування через пандемію – інтерв'ю

Хворі на рак піддаються більшому ризику серйозних ускладнень, якщо вони заражаються COVID-19, але вони не обов'язково сприйнятливіші до вірусу, який викликає його, як каже онколог зі США. В інтерв'ю кореспондентці Балканської служби Радіо Свобода Валоні Телі, доктор Міккаїл Секерес з Онкологічного центру клініки Клівленда в Огайо (США) каже, що він турбується через затримку тестування або лікування раку через пандемію.