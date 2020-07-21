Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж
Нові випадки COVID-19 в усьому світі сягають рекордно високих показників; дослідження ідентифікують шість наборів симптомів, які визначають різний перебіг захворювання; уряди підписують контракти на масове виробництво вакцин задовго до того, як вони будуть схвалені для використання. (Відео Reuters, AP)
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