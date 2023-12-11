Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ

В Україні пік захворюваності на COVID-19 прогнозується у середині грудня. На сьогодні чотири тисячі хворих щотижня опиняються в лікарні. Про це, як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, заявив в ефірі телемарафону головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше», – сказав Кузін.

За його словами, хоча фіксація COVID-19 буде досягати піку в середині грудня, поступове згасання очікується упродовж січня 2024 року.

«Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2», – прогнозує головний державний санлікар.

За даними МОЗ, від початку епідемічного підйому в Україні захворіли 1,3 мільйона громадян на грип, ГРВІ та COVID-19.