Грип і COVID-19: у трьох областях зареєстрували перевищення епідпорогу «високого рівня»

У трьох областях зареєстрували перевищення епідемічного порогу високого рівня через захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Йдеться про Тернопільську, Житомирську й Чернівецьку області.

«У цих областях після аналізу епідситуації і за рішенням місцевої влади можуть посилювати протиепідемічні заходи, наприклад, оголошувати локальний карантин в окремих класах чи школах, посилювати протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей, як маски, обмеження кількості відвідувачів в установах й організаціях», – пояснили в МОЗ.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 зростає по всій країні, «і це характерно для осінньо-зимового періоду».

Він наголосив, що найдієвішим захистом від ускладнень і важкого перебігу захворювання на грип ті COVID-19 залишається вакцинація.

За даними МОЗ, протягом минулого тижня (з 20 по 26 листопада) в країні на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіло 159 269 українців, із них 91 221 – дитина віком до 17 років. До лікарень потрапили 4 264 людей, серед яких 2 014 дітей.

На рівні кожної області під час епідсезону встановлені «епідемічні пороги» (максимально допустимі рівні захворюваності), після досягнення яких на рівні областей, міст або громад мають бути посилені протиепідемічні заходи.