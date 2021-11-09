Росія оновила рекорд смертності від COVID-19

За добу 8 листопада в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померли 1211 людей, повідомляє оперативний штаб у Москві. Це новий рекорд за весь час пандемії.

Росія за абсолютними показниками є світовим лідером за смертністю від COVID-19. Якщо ж брати до уваги число смертей на 100 тисяч людей, на першому місці є Україна, де 8 листопада була зафіксована смерть 833 пацієнтів із цією хворобою.

За попередню добу в Росії виявили 39 160 нових випадків COVID-19, це менше за рекордні показники, які перевищували 40 тисяч на добу.

У Росії за час пандемії проведено майже 214 мільйонів лабораторних досліджень щодо виявлення хвороби, за останню добу – 373 тисячі тестів. Під медичним спостереженням у цілому по Росії залишаються 1 991 117 людей.