Кількість смертей через COVID-19 у Росії перевищила 4 тисячі

У Росії через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією, минулої доби померди 174 людини, таким чином загалом в країні станом на 28 травня померло 4142 особи, свідчать офіційні дані.

Згідно з повідомленням російського штабу із боротьби з COVID-19, усього за останню добу виявлено 8371 випадок зараження.

Всього з початку епідемії в Росії захворіли понад 370 тисяч людей, більш ніж 150 тисяч – вилікувалися.

За даними Росспоживнагляду, за останню добу проведено 285 тисяч досліджень на COVID-19. Під медичним наглядом залишаються понад 300 тисяч осіб.

Офіційну статистику щодо COVID-19 в Росії регулярно критикують дослідники, які підозрюють, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою. Влада це заперечує.