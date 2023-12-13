В Україні циркулює 17 субваріантів COVID-19 – МОЗ

Під час епідсезону 2023-2024 в Україні продовжуються мутації штамів COVID-19 – зараз в країні циркулює 17 субваріантів штаму «Омікрон», повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років», – повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, наразі триває доставка «омікроноспецифічної вакцини» проти COVID-19 до медзакладів в областях. Україна отримала 203 тисячі доз в рамках міжнародної ініціативи СOVAX.

За даними МОЗ, із жовтня зареєстровано 343 летальні випадки від наслідків захворювання на COVID-19, серед померлих – дві дитини віком до 17 років.