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Новини | Коронавірус

В Україні повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 9,6 мільйона людей – МОЗ

За даними МОЗ, 88,2% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини

В Україні завершили імунізацію від коронавірусної інфекції нового типу 9 661 304 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакцинувалися 311 316 людей. За даними МОЗ, одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані – 212 522 людини.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щепилися 12 755 986 людей. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

За даними МОЗ, 88,2% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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