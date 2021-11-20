В Україні повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 9,6 мільйона людей – МОЗ

В Україні завершили імунізацію від коронавірусної інфекції нового типу 9 661 304 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакцинувалися 311 316 людей. За даними МОЗ, одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані – 212 522 людини.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щепилися 12 755 986 людей. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

За даними МОЗ, 88,2% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.