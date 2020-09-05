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05 вересня 2020, Київ 10:59
Новини | Коронавірус

2836: Україна показала новий максимум захворюваності на COVID-19 за добу

Померли за попередню добу 50 людей, одужали 1036 пацієнтів.

В Україні за минулу добу виявлено 2836 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшою кількістю від початку пандемії. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли за попередню добу 50 людей, одужали 1036 пацієнтів.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській області (380), в Києві (315) та на Тернопільщині (226).

Загалом станом на 5 вересня в Україні виявили 133 787 випадків коронавірусу, померли 2811 людей, одужали – 61 649.

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