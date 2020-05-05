Сенат Франції відхилив план виходу з ізоляції після 11 травня

Сенат Франції ввечері 4 травня відкинув стратегію уряду, спрямовану на вихід з карантину. Проти урядових планів проголосували соціалісти та комуністи.

89 членів верхньої палати французького парламенту висловилися проти, 81 – за, утрималися 174 депутати.

Минулого тижня Національна асамблея (нижня палата парламенту) підтримала план голови уряду Едуара Філіпа.

4 травня він у Сенаті представив проєкт виходу країни з карантину, заявивши про неможливість і далі дотримуватися обмежень. За словами Філіпа, всі, хто працював в галузі туризму, мистецтва, гастрономії, призупинили свою діяльність. Продовжувати карантин, за словами прем’єра, означало б порушити розвиток економіки, сільського господарства і втратити інвестиційну привабливість Франції.

За задумом уряду, в разі, якщо санітарна ситуація не погіршиться в перші тижні після скасування карантину, можна було б з 29 травня дозволити проведення богослужінь.

Відмова Сенату підтримати урядовий план збіглася за часом з оголошенням офіційних даних про нові жертви епідемії COVID-19. За одні останню добу померлих стало на 306 більше, а загальне число жертв хвороби перевищило 25 тисяч. Всього інфікованих і хворих у Франції близько 170 тисяч.