Число хворих на COVID-19 у Росії перевищило 300 тисяч, померли майже 3 тисячі людей

Станом на ранок 20 травня в Росії зареєстровані 8764 нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією, загальна кількість інфікованих досягла 308 тисяч 705 осіб, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом.

У цілому від COVID-19 в Росії померли 2972 людини (135 пацієнтів за минулу добу).

Одужали 85 тисяч 392 людини (9262 людини за останню добу).

Всього в країні, за офіційними даними, проведено понад 7,5 мільйона лабораторних досліджень.

Росія за числом інфікованих за час епідемії перебуває на другому місці у світі – слідом за США, де захворіли понад півтора мільйона людей. До показників Росії стрімко наближається Бразилія, де заразилися понад 271 тисяча людей.

Порівняно з іншими країнами зі схожим перебігом пандемії в Росії набагато меншим є число померлих. Приміром, у Бразилії вже померли майже 18 тисяч людей, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.