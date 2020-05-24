Росія оновила максимум за числом смертей від COVID-19 за добу

За минулу добу в Росії зафіксовано 153 випадки смерті від коронавірусної інфекції COVID-19. Це найвище число за весь час епідемії, попереднє максимальне значення складало 150 померлих за добу

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 транвя – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

Зранку 24 травня Росія поступилася Бразилії другим місцем за числом хворих на COVID-19 за весь час епідемії. За оновленими даними, в Росії інфікована 344 тисячі 481 людина, в Бразилії – 347 тисяч 398 людей. Водночас офіційна смертність у цих двох країнах суттєво різниться – 3541 померлий у Росії, понад 22 тисячі – в Бразилії.