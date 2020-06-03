У ЗСУ від початку епідемії виявили понад 250 хворих на COVID-19

Станом на 3 червня у Збройних силах України коронавірусом було інфіковано 253 людини, одужали 125 людей, померли четверо. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 416 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 127 осіб», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу виявили 10 нових випадків.

«У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – один військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Вісім осіб (Київська область – четверо військовослужбовців та один працівник ЗС України, Запорізька – два військовослужбовця, Житомирська – один військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – повідомили у ЗСУ.

В Україні станом на 3 червня виявили 24 822 випадки COVID-19, померли 735 людей, одужали 10 439 пацієнтів.