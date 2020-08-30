В Україні за добу виявили понад дві тисячі нових хворих на COVID-19 – РНБО

За минулу добу, 29 серпня, в Україні виявили 2096 нових хворих на COVID-19, 35 людей померли, 596 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Загалом кількість інфікованих в Україні становить 119 074 особи, померли від початку пандемії 2 527 людей, одужали 56 734 пацієнти тисяч.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 майже досягла 25 мільйонів, померли понад 842 тисячі людей, одужали 16,4 мільйона пацієнтів.