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02 січня 2020, Київ 10:09
Новини | Міжнародні

Хорватія почала головування в Раді ЄС

Термін повноважень Загреба становить пів року – до 30 червня 2020 року

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У Раді Євросоюзу від 1 січня головування за ротацією перейшло до Хорватії.

Термін повноважень Загреба становить пів року – до 30 червня 2020 року.

Як йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС, країна має намір присвятити цей час чотирьом головним напрямкам:

  • Європа, що розвивається,
  • Європа, що з’єднує,
  • Європа, яка захищає
  • впливова Європа.

Це буде перше головування Хорватії у Раді ЄС з моменту її вступу до Євросоюзу в 2013 році.

Через пів року головування відійде до Німеччини.

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