Хорватія почала головування в Раді ЄС

У Раді Євросоюзу від 1 січня головування за ротацією перейшло до Хорватії.

Термін повноважень Загреба становить пів року – до 30 червня 2020 року.

Як йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС, країна має намір присвятити цей час чотирьом головним напрямкам:

Європа, що розвивається,

Європа, що з’єднує,

Європа, яка захищає

впливова Європа.

Це буде перше головування Хорватії у Раді ЄС з моменту її вступу до Євросоюзу в 2013 році.

Через пів року головування відійде до Німеччини.