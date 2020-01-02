Хорватія почала головування в Раді ЄС

У Раді Євросоюзу від 1 січня головування за ротацією перейшло до Хорватії.
Термін повноважень Загреба становить пів року – до 30 червня 2020 року.
Як йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС, країна має намір присвятити цей час чотирьом головним напрямкам:
- Європа, що розвивається,
- Європа, що з’єднує,
- Європа, яка захищає
- впливова Європа.
Це буде перше головування Хорватії у Раді ЄС з моменту її вступу до Євросоюзу в 2013 році.
Через пів року головування відійде до Німеччини.
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