ЦРУ не знайшло доказів причетності Росії чи іншої країни до «гаванського синдрому»

Центральне розвідувальне управління США вважає малоймовірним, що Росія чи інший іноземний уряд стоїть за сотнями таємничих інцидентів зі здоров’ям американських дипломатів і офіцерів розвідки по всьому світу, які стали відомі як «гаванський синдром». Про це 20 січня сказав високопосадовець розвідувального відомства.

Описуючи висновки проміжного звіту про аномальні інциденти зі здоров’ям, чиновник сказав, що більшість із 1000 випадків можна обґрунтовано пояснити різноманітними медичними, екологічними чи технічними факторами, у тому числі раніше не діагностованими захворюваннями.

Перші випадки таємничої хвороби були зареєстровані серед дипломатичного персоналу посольства США в кубинській столиці в 2016 році. Відтоді співробітники американської розвідки, дипломати та військові повідомили про сотні випадків по всьому світі. Симптоми включають мігрень, нудоту, провали в пам’яті, запаморочення та інші захворювання, пов’язані з травмою мозку. Масштаб цих повідомлень викликав підозри, що Росія чи інший актор використовує мікрохвилі чи інші види спрямованої енергії, щоб завдати шкоди державним службовцям США.

Адвокати потерпілих і деякі законодавці поставили під сумнів висновки ЦРУ. Члени комітетів з розвідки Сенату та Палати представників, яких 19 січня поінформували про висновки звіту ЦРУ, висловили здивування щодо цього документа, оскільки він суперечить попередній інформації, наданій законодавцям.