Влада США розслідує можливу атаку Росії на дипломатів у Відні

Влада США розслідує причини появи дивних хворобливих відчуттів у 24 американських чиновників, які працюють у Відні. У них виявилися неспецифічні симптоми, схожі з так званим «гаванським синдромом», погіршенням здоров’я дипломатів, яке може бути пов’язане зі впливом Росії.

Проблеми зі здоров’ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні розпочалися незабаром після інавгурації президента США Джо Байдена в січні цього року, передають журнал New Yorker і агентство Associated Press. Урядові агентства США називають прояв симптомів у співробітників «аномальними або непоясненим інцидентами зі здоров’ям», проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками, стверджує New Yorker.

«Гаванський синдром» названий так за інцидентами в столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, наприкінці квітня 2021 року телеканал CNN повідомив, що два схожих випадки були зафіксовані на території США.

Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що американці могли бути атаковані Росією. Журнал Politico в травні повідомляв, що організатором може виступати російська військова розвідка ГРУ, однак точних доказів цього поки немає.