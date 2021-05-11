США підозрюють російське ГРУ в атаках на здоров’я своїх дипломатів – Politico

За ймовірними атаками, які призводили до погіршення здоров’ американських дипломатів, можуть стояти співробітники російського Головного розвідувального управління, повідомляє американське видання Politico із посиланням на свої джерела. Водночас прямих доказів цьому поки немає.

Федеральні спецслужби США наразі не встановили причину погіршення здоров’я американських державних службовців, але розслідування передбачуваних атак активізувалося.

За словами співрозмовників видання, ГРУ – єдина спецслужба Росії, яка має технології для організації атак «спрямованої енергії». Колишній співробітник нацбезпеки США розповів Politico, що подібні технології можуть бути в Ізраїлю та Китаю, але вони не працюють у всіх місцях, де були зафіксовані інциденти.

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Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало публічно цю заяву.

З кінця 2016 року американські дипломати в Гавані повідомляли про дивні звуки високої частоти, після яких у них спостерігалися сильні головні болі, нудота, втома, запаморочення та втрата координації і слуху.

У вересні 2017 року Сполучені Штати відкликали більшу частину свого дипломатичного корпусу з кубинської столиці. Тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив в атаках кубинську владу і видворив з Вашингтона 15 кубинських дипломатів. Гавана будь-яку причетність до атак відкидала.

У червні 2018 року США також відкликали кілька американців з консульства в китайському Гуанчжоу після того, як у дипломатів проявилися ті ж самі симптоми «акустичної» атаки. Влада Китаю заявляла, що розслідування не виявило нічого підозрілого.

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В кінці квітня року телеканал CNN повідомив, що два схожих випадки були зафіксовані на території США. У 2019 співробітниця Білого дому розповіла, що піддалася акустичній атаці в штаті Вірджинія. Ще один випадок виявили в листопаді 2020 році. Як стверджується, інцидент стався неподалік від Білого дому.

За даними джерел Politico, наразі незрозуміло, чи пов’язані атаки за кордоном зі схожими випадками на території Сполучених Штатів.

В кінці 2019 року повідомлялося, що магнітно-резонансна томографія підтвердила структурні зміни головного мозку у 40 співробітників дипмісії США на Кубі.