Росія: Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи Росії законопроєкт про денонсацію Договору про відкрите небо 11 травня. Документ оприлюднений в електронній базі російського парламенту.

«Денонсувати Договір по відкритому небу, підписаний у місті Гельсінкі 24 березня 1992 року», – йдеться в тексті.

Сполучені Штати офіційно вийшли з Договору по відкритому небу 22 листопада 2020 року. 15 січня про намір вийти з нього повідомило Міністерство закордонних справ Росії, заявивши, що Вашингтон вийшов з угоди «з надуманого приводу».

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22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала (договір – ред.) протягом багатьох років».

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.