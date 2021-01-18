Москва порушувала ДВН з 2009-го – МЗС України про вихід Росії із Договору з відкритого неба

Росія грубо порушувала договір про відкрите небо упродовж 10 останніх років – про це заявило Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо виходу Москви з ДВН 18 січня.

«Росія грубо порушувала ДВН упродовж 2009 – 2020 років, зокрема шляхом скорочення зони його застосування через окупацію частин територій України та Грузії. Україна неодноразово закликала РФ припинити порушення договору та відновити зони його застосування у межах суверенної української території», – зазначають у дипломатичному відомстві.

МЗС розцінило рішення Росії як черговий приклад втілення її зовнішьополітичного курсу, «спрямованого на знищення європейської архітектури безпеки, руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням та підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права».

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Згідно з позицією Києва, Договір з відкритого неба залишається важливою міжнародною угодою в сфері контролю над озброєнням.

«Лише у 2015-2020 роках Україна здійснила 50 спостережних польотів, прийняла на своїй території 53 спостережні місії, зокрема 5-7 грудня 2018 року надзвичайну місію США у складі багатонаціональної команди спостерігачів США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Румунії з метою вивчення та деескалації ситуації внаслідок збройного нападу військово-морських та повітряних сил РФ на корабельно-катерну групу ВМС України у Керченській протоці 25 листопада 2018 року», – нагадали у міністерстві.

МЗС Росії 15 січня заявило, що Москва розпочинає процедури для виходу країни з Договору про відкрите небо.

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22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років».

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.