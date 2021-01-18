Голова МЗС Угорщини приїде в Україну 27 січня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає з візитом Україну 27 січня. Про це повідомив сьогодні, 18 січня, в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Раніше у дипломатичному відомстві України анонсували цей візит, але точної дати не називали.

Петер Сіярто прибуде до Києва на запрошення української сторони. Як очікується, він зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і можливо буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

«Окреслено наше бачення і ми отримали пропозиції угорської сторони. Дипломатичний шлях узгодження не припинявся навіть незважаючи на існуючі або виникаючі проблеми. Ми рухаємося, і наша мета – нормальний, зрозумілий діалог і співпраця, вигідна обом сторонам. Це непросто. Але ми (Україна і Угорщина – ред.) не маємо якогось конфлікту, який неможливо вирішити. Є суперечності, є певні порушення (на наш погляд) з угорського боку, і ви знаєте, що є кримінальна справа, яку веде Служба безпеки. Але ми відриті до обговорення комплексу питань. Водночас є «червоні лінії», яких ми триматимемося і стосовно функціонування української мови, і стосовно системи освіти тощо (Будапешт критикує ухвалений в Україні восени 2017 року закон «Про освіту». Його 7-а стаття передбачає навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин у початковій школі. Раніше таке навчання було можливе і в середній, і у вищій школі. У Будапешті вважають такий закон наступом на права угорської меншини – ред.)», – зауважив Боднар.

За його словами, після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Сторони обговорюють можливість цього візиту.

При цьому Боднар наголосив Радіо Свобода, що у пошуку компромісів із Угорщиною Україна не зрадить власні інтереси.

«Формальності у наших відносинах (України і Угорщини – ред.) ні до чого не приводять. Нам треба вийти з вирішенням питань, які знімали б із порядку денного, як ми вважаємо, політизовану тему щодо нібито порушення прав угорської меншини (в Україні – ред.) та рухатися далі у розвитку двосторонніх відносин. У розвитку партнерства НАТО, в європейській інтеграції тощо», – зазначив заступник голови МЗС.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси,

Зокрема, 30 листопада минулого року СБУ провела обшуки у будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» – Партії угорців України, у БФ «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Обшуки провели у рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки і повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали посла України в Угорщині Любов Непоп. Його український колега Дмитро Кулеба наголосив, що слідчі дії на Закарпатті проводяться в межах повноважень Служби безпеки України та не спрямовані проти угорської національної меншини.

Також Будапешт повідомляв раніше, що завдяки принципу консенсусу в НАТО блокуватиме подальшу інтеграцію України до альянсу і зустрічі Комісії Україна-НАТО на політичному рівні, поки Київ не дослухається до вимог Угорщини стосовно зміни законодавства про мову освіти для нацменшин.