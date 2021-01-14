Голова МЗС Угорщини приїде в Київ у січні – Кулеба

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Київ наприкінці січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сіярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги», – йдеться у коментарі міністра виданню «Європейська правда», розміщеному на сторінці МЗС України у фейсбуці 14 січня.

У грудні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua також повідомив, що візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва не знятий з порядку денного.

30 листопада СБУ провела обшуки у будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» – Партії угорців України, у БФ «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Обшуки провели у рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки і повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали посла України в Угорщині Любов Непоп.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що слідчі дії на Закарпатті проводяться в межах повноважень Служби безпеки України та не спрямовані проти угорської національної меншини.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.