Росія висилає двох нідерландських дипломатів

Росія висилає двох дипломатичних співробітників посольства Нідерландів в Москві, повідомляє Міністерство закордонних справ Росії. Вони повинні залишити територію Росії у двотижневий термін.

У міністерстві заявили, що рішення було ухвалене за «принципом взаємності» після висилки двох російських дипломатів у грудні минулого року, яких влада Нідерландів запідозрила у шпигунстві.

У МЗС Росії 18 січня викликали тимчасового повіреного у справах Королівства Нідерландів у Росії Йооста Рейнтьєса. Йому повідомили про «рішучий протест» через те, що двох російських дипломатів, за даними відомства, «безпідставно» оголосили персонами нон грата.