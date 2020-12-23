Росія у відповідь на дії Колумбії вислала двох її дипломатів

Влада Росії оголосила двох співробітників посольства Колумбії в Москві «персонами нон ґрата» після того, як із Боготи вислали двох російських дипломатів, звинувачених, за даними місцевих ЗМІ, у шпигунстві.

Міністерство закордонних справ Росії 23 грудня заявило, що напередодні викликало колумбійського посла, щоб висловити йому протест проти «необґрунтованого рішення» вислати російських дипломатів.

Посла також поінформували про рішення Москви оголосити «персонами нон ґрата» двох співробітників колумбійської дипмісії.

Напередодні влада Колумбії підтвердила повідомлення місцевих ЗМІ про виїзд із країни за наполяганням Боготи двох співробітників посольства Росії.



Колумбійське керівництво не уточнило причин такого рішення, зазначивши лише, що своїми діями російські громадяни порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. У Міністерстві закордонних справ Колумбії відзначили також, що Росія у відповідь відсторонила від роботи двох колумбійських дипломатів.



Голова колумбійської міграційної служби Хуан Франсіско Еспіноса сказав, що росіяни залишили країну 8 грудня.



Журнал Semana і газета El Tiempo написали раніше про можливу причетність співробітників російської дипмісії до шпигунства, а саме до збирання секретної військової інформації, а також даних про роботу енергетичної галузі та видобутку мінеральних ресурсів.

