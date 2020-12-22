Колумбія вислала російських дипломатів. ЗМІ називають імовірною причиною причетність до шпигунства

Влада Колумбії підтвердила повідомлення місцевих засобів про виїзд із країни за наполяганням Боготи двох співробітників посольства Росії.

Колумбійське керівництво не уточнило причин такого рішення, зазначивши лише, що своїми діями російські громадяни порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. У міністерстві закордонних справ Колумбії відзначили також, що Росія у відповідь відсторонила від роботи двох колумбійських дипломатів.

Голова колумбійської міграційної служби Хуан Франсіско Еспіноса сказав, що росіяни покинули країну 8 грудня.

Журнал Semana і газета El Tiempo написали раніше про можливу причетність співробітників російської дипмісії до шпигунства, а саме до збирання секретної військової інформації, а також даних про роботу енергетичної галузі та видобутку мінеральних ресурсів.

МЗС Росії чи російське посольство в Боготі повідомлення поки не коментували, відзначає Reuters.