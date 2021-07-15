Колишній держсекретар США Керрі та російський лідер Путін обговорили зміни клімату

Колишній державний секретар США Джон Керрі, який в адміністрації президента Джо Байдена є посланцем із питань зміни клімату, та російський лідер Володимир Путін у телефонному дзвінку 14 липня обговорили, що США та Росія мають співпрацювати з кліматичних питань. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Керрі і Путін «підкреслили важливість спільної роботи Сполучених Штатів і Росії з цілого ряду питань клімату», йдеться в заяві, сторони також підтвердили важливість конференції ООН з кліматичних питань, яка має відбутися в шотландському Глазго в листопаді.

Згідно із заявою Кремля, Путін сказав Керрі, що кліматична проблема «є однією з галузей, де Росія та США мають спільні інтереси та схожі підходи».

Керрі, яка цього тижня відвідав Москву, наголосив, що США і Росія повинні відігравати важливу роль, зокрема в питанні нульових викидів у довгостроковій перспективі, усунення викидів від вугілля та роботу над кліматичними проблемами, пов’язаними з Арктикою.

Путін сказав, що Москва «надає великого значення» досягненню цілей Паризької угоди і виступає за діалог щодо зміни клімату.

Зміна клімату – одна з небагатьох сфер, в якій Сполучені Штати та Європейський союз заявляють про готовність взаємодіяти з Росією. Кілька інших питань, включно з діяльністю Росії проти України, кібератаками, станом прав людини, отруєння опозиційного політика Олексія Навального, посилюють напруженість між двома країнами.

Москва привітала візит Керрі та назвала його позитивним кроком до поліпшення відносин.